Sci alpino | i precedenti dell’Italia a Bormio Paris mattatore | ma non è l’unico azzurro ad aver vinto

(Di martedì 26 dicembre 2023) La Coppa del Mondo 2023-2024 di scimaschile è pronta a sbarcare a, per la classica tappa post natalizia che chiude l’anno solare. In programma ci sono due gare: giovedì 28 una discesa libera e il giorno dopo un superG, con orario di partenza sempre fissato alle 11.30. Si chiude dunque la lunga sequenza di gare in Italia con un’altra pista iconica, la Stelvio, che tante soddisfazioni ha regalato ai colori azzurri in passato. Quando si pensa ae alla Stelvio l’associazione immediata da fare è quella con Dominik. Questo pendio lo si può tranquillamente definire come la “sua casa”, in quanto in passato è risultato spessodi ogni gara, quasi sempre dominando nelle sette occasioni in cui si è già imposto nella località valtellinese. ‘Domme’ non è però ...