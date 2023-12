Sci alpino | Federica Brignone torna a gareggiare in slalom a Lienz | il regolamento sul pettorale di partenza

(Di martedì 26 dicembre 2023) Oltre un anno dopo l’ultima volta (che risale al 27 novembre 2022 in quel di Killington),sta perre ain unospeciale valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci. La valdostana sarà infatti una delle protagoniste della prossima tappa del circuito maggiore a, in cui si svolgeranno un gigante ed uno. La fuoriclasse azzurra andrà prima a caccia del podio nella competizione tra le porte larghe in programma giovedì 28, per poi cimentarsi il giorno dopo (venerdì 29 dicembre) tra i pali stretti con l’obiettivo di misurare il suo livello attuale e conquistare il maggior numero possibile di punti in ottica classifica generale assoluta di Coppa del Mondo 2023-2024. L’inseguimento a Mikaela ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.57: Ritardo di 2?96 per il francese Allegre che si inserisce in 16ma posizione. ... (oasport)

nordico: La Valle d'Aosta sarà ben rappresentata al Tour de Ski di Fondo, con ventuno atleti azzurri tra cui Federica Cassol, Nadine Laurent, Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giacomo ......am Großglockner per incontrare quello che a prima vista può sembrare un moderno villaggio. ... per uscire dalla stanza con gliai piedi. Qui si vive la montagna senza stress e senza traffico, ...Kristian Ghedina viene ricordato tra gli sciatori italiani famosi soprattutto per la sua audacia e per una storia personale incredibile: a soli sedici anni sua madre, anch’essa sciatrice, muore in ...La Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile è pronta a sbarcare a Bormio, per la classica tappa post natalizia che chiude l’anno solare. In programma ci sono due gare: giovedì 28 una discesa l ...