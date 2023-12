Sci alpino | Cdm Sarrazin guida prima prova discesa bormio | Casse 3°

(Di martedì 26 dicembre 2023) Al via la quattro giorni ad alta velocità sulla Stelvio ROMA - La quattro giorni ad alta velocità sulla Stelvio disi apre nel segno di Cyprien. Il ventinovenne francese ha fatto segnare il miglior tempo nel primo dei due test cronometrati in vista delladi giovedì 28 dicembr

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11.22: Ritardo pesante per il rappresentante del Liechtenstein Pfiffner che chiude ... (oasport)

Oltre un anno dopo l’ultima volta (che risale al 27 novembre 2022 in quel di Killington), Federica Brignone sta per torna re a gareggiare in uno ... (oasport)

A Bormio è andata in scena la prima prova in vista della discesa sulla mitica ‘Stelvio’ che si disputerà giovedì 28 dicembre, seguita venerdì 29 da ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI COMPLETI Prima prova Bormio LA CRONACA DELLA Prima prova 12.04: per oggi è tutto, l’appuntamento ... (oasport)

nordico: La Valle d'Aosta sarà ben rappresentata al Tour de Ski di Fondo, con ventuno atleti azzurri tra cui Federica Cassol, Nadine Laurent, Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giacomo ......am Großglockner per incontrare quello che a prima vista può sembrare un moderno villaggio. ... per uscire dalla stanza con gliai piedi. Qui si vive la montagna senza stress e senza traffico, ...La tappa di Bormio si è aperta ufficialmente stamattina con il primo training ufficiale verso la discesa libera di giovedì 28 dicembre valevole per la Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di sci alpino.La Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile è pronta a sbarcare a Bormio, per la classica tappa post natalizia che chiude l'anno solare. In programma ci sono due gare: giovedì 28 una discesa l ...