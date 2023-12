Sci alpino | Cdm Sarrazin guida prima prova discesa bormio | Casse 3°

(Di martedì 26 dicembre 2023) Al via la quattro giorni ad alta velocità sulla Stelvio ROMA - La quattro giorni ad alta velocità sulla Stelvio disi apre nel segno di Cyprien. Il ventinovenne francese ha fatto ...

La tappa di Bormio si è aperta ufficialmente stamattina con il primo training ufficiale verso la discesa libera di giovedì 28 dicembre valevole per ... (oasport)

A Bormio è andata in scena la prima prova in vista della discesa sulla mitica ‘Stelvio’ che si disputerà giovedì 28 dicembre, seguita venerdì 29 da ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI COMPLETI Prima prova Bormio LA CRONACA DELLA Prima prova 12.04: per oggi è tutto, l’appuntamento ... (oasport)

Al via la quattro giorni ad alta velocità sulla Stelvio ROMA - La quattro giorni ad alta velocità sulla Stelvio di bormio si apre nel segno di ... (ilgiornaleditalia)

La tappa di Bormio si è aperta ufficialmente stamattina con il primo training ufficiale verso la discesa libera di giovedì 28 dicembre valevole per ... (oasport)

Al via la quattro giorni ad alta velocità sulla Stelvio ROMA - La quattro giorni ad alta velocità sulla Stelvio di Bormio si apre nel segno di Cyprien Sarrazin. Il ventinovenne francese ha fatto ...È del francese Cyprien Sarrazin il miglior tempo nella prima prova cronometrata sulla Stelvio di Bormio , dove la quattro giorni ad alta velocità si aprirà con la discesa di giovedì 28 dicembre. Il ...Al via la quattro giorni ad alta velocità sulla Stelvio ROMA (ITALPRESS) - La quattro giorni ad alta velocità sulla Stelvio di Bormio si apre ...La tappa di Bormio si è aperta ufficialmente stamattina con il primo training ufficiale verso la discesa libera di giovedì 28 dicembre valevole per la Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di sci alpino.