Schiaffeggia la figlia di dieci mesi e picchia la compagna Divieto di avvicinamento per un 28enne a Reggio Calabria

... ma subito dopo gliindispettita la mano. "In quel momento esatto - racconta a La ... È a casa dellae ha chiesto di non ricevere visite". Nella vita Nouri aiuta le persone a guarire ...... ma subito dopo gliindispettita la mano. "In quel momento esatto - racconta a La ... È a casa dellae ha chiesto di non ricevere visite". Nella vita Nouri aiuta le persone a guarire ...La donna ha subito maltrattamenti per anni. Quando l’uomo si è scagliato sulla neonata ha deciso di reagire Per tre anni ha reso la vita della sua compagna un inferno. Insulti, botte, minacce. Lei sub ...Un uomo di 60 anni si è scagliato contro un’anziana 80enne durante l’Otello di Verdi. La donna stava commentando con un’amica lo spettacolo quando il 60enne si è alzato dal suo posto e le ha dato uno ...