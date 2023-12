Scatta il divieto di vendita di alcuni modelli di Apple Watch | ecco quali e perché

(Di martedì 26 dicembre 2023) È entrato in vigore oggi, 26 dicembre, ildinegli Stati Uniti perdi. Una decisione che segue la sentenza dell’Us International Trade Commission (Usitc) in merito alle violazioni di brevetti da parte di. La decisione dell’amministrazione Biden di non porre il veto a questa sentenza ha portato alla sospensione dellaonline deiinteressati, la serie 9 e l’Ultra 2 degli, già dal 21 dicembre e da due giorni anche nei negozi fisici in tutti gli Stati Uniti. La controversia si è focalizzata sulla violazione dei brevetti detenuti dalla società di apparecchiature mediche Masimo, specializzata nei sensori per la misurazione ...

... benessere e sicurezza all'avanguardia nel settore", ha dichiarato Apple quando è stato emesso ildell'ITC. A maggio, un processo sulle accuse di Masimo si è concluso con un annullamento dopo ...Hanno avuto una vasta eco le notizie di questi giorni afferenti l'introduzione deldi pubblicazione, anche per estratto, dei documenti processuali contenenti misure cautelari ...la ...A Vailate, in provincia di Cremona, disposto divieto di avvicinamento per un 51enne dopo le violenze inflitte su figlia e compagna.Ieri, 25 dicembre, i carabinieri hanno fermato in via Berchet a Padova un'auto sospetta con tre persone a bordo. Tra loro il pusher che è finito direttamente in carcere dopo la perquisizione ...