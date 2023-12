Sardegna | due morti | a Natale | nelle strade dell’Isola

(Di martedì 26 dicembre 2023) Pubblicato il 26 Dicembre, 2023 Le vittime sono un panettiere 59enne di Sedilo e un 80enne di Villurbana, morto il giorno diin ospedale dopo 24 ore di agonia. Il giorno didella, sono morte due persone, in due diversi incidenti stradali. Il primo è accaduto proprio la mattina del 25 dicembre – sulla strada che da Borore porta a Ottana, e a perdere la vita è stato Serafino Porcheddu, panettiere 59enne originario di Sedilo, che sarebbe morto sul colpo dopo essersi schiantato contro la roccia all’ingresso di Dualchi, nella località “Su Pischinale”. Nella Fiat Doblò uscita fuori strada – per motivi che dovranno essere accertati dagli inquirenti – c’era anche Francesco Cugusi. Un 27enne di Fonni che è rimasto ferito, ma non è in pericolo di vita. Sul luogo della ...

Tragedia nel giorno di Natale: furgoncino si schianta all'ingresso di Dualchi: muore un 59enne di Sedilo e ferito gravemente un 27enne di Fonni ...