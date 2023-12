Sarah Ferguson e il «ritorno» alla parata natalizia dei reali dopo trent’anni

La famiglia reale britannica, come da tradizione, si è recata alla messa di Natale a Sandringham, in Scozia, dove si riunisce per il periodo ... (iltempo)

Durante le feste di Natale le famiglie si uniscono per festeggiare, brindare e scambiarsi i regali. Anche in quelle reali accade tutto questo, ma in ... (leggo)

Un prezioso omaggio alla memoria di Lady Diana , che ha inevitabilmente rubato la scena al ritorno di" dopo ben trent'anni! " in questo raduno natalizio. Vedi di più La principessa ...I Windsor alla messa a Sandringham, in Scozia. C'era Andrea e, prima volta dopo oltre 30 anni, anche l'ex, duchessa di York. "In un momento di conflitti sempre più tragici in tutto il mondo, prego che possiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per proteggerci a vicenda" . Lo ha ...Dopo 32 anni Sarah Ferguson è stata invitata alla tradizionale passeggiata reale di Natale da cui era esclusa dalla separazione col Principe Andrea ...Durante le feste di Natale le famiglie si uniscono per festeggiare, brindare e scambiarsi i regali. Anche in quelle reali accade tutto questo, ma in una tenuta che può ospitare più ...