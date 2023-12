Sanremo | le vacanze e il pandoro indigesto | l' annus horribilis dei Ferragnez

(Di martedì 26 dicembre 2023) Il 2023 di Chiara Ferragni e Fedez è stato il peggiore di sempre. Daal-gate, in dodici mesi ihanno messo in fila un pasticcio dietro l'altro

... quando al festival diFedez e Chiara Ferragni hanno offerto al pubblico la loro versione ... il silenzio imbarazzante sulla morte di Berlusconi; legratis con la scusa del marketing ...di Natale' di Carlo Vanzina, con Jerry Calà, Christian De Sica, Claudio Amendola (Commedia, Italia, 1983, 92') sarà nelle sale invece per un solo giorno, il 30 dicembre. A 40 anni dall'...Il 2023 di Chiara Ferragni e Fedez è stato il peggiore di sempre. Da Sanremo al pandoro-gate, in dodici mesi i Ferragnez hanno messo in fila un pasticcio dietro l'altro ...Cortina festeggia i 40 anni del film dei Vanzina che ha fotografato un’epoca. E ha inventato la colonna sonora delle vacanze invernali. Di tutti ...