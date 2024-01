Saltburn 2023 | labirinti temporali tra Eros e Thanatos

...notizia della nascita di una candela al profumo dell'acqua utilizzata da Jacob Elordi in. ... cosa ti porterà il 2024 - QUIZ Cora Cammarasana - 19 DicembreQuale film natalizio dovresti ......gruppo WhatsApp per esser sempre aggiornato su serie tv e cinema Quando Felix muore ina ... cosa ti porterà il 2024 - QUIZ Cora Cammarasana - 19 DicembreQuale film natalizio dovresti ...Una candela al profumo di acqua del bagno di Jacob Elordi è in commercio e chi ha visto Saltburn sa di cosa stiamo parlando.Non siamo più negl'anni '70 dopo gl'esperimenti di Tajfel e il dittico cinematografico "Come eravamo" (Pollack '73) e "C'eravamo tanto amati" (Scola '74), quando a chi s'integrava (Redford, Gassman) v ...