Salernitana | Gaetano supera Demme?

(Di martedì 26 dicembre 2023) Lasarebbe molto interessata a. L’italotedesco da tempo è ai margini nella formazione del Napoli, nonostante con il Frosinone abbia fatto bene. A sua volta il Napoli è alla ricerca di un vice Di Lorenzo. Il Napoli sarebbe fortemente interessato a Mazzocchi. Zanoli sembra destinato in prestito al Genoa dove avrebbe garanzie maggiori di utilizzo in partita. E’ Tutto.com a scrivere dell’interesse del Napoli per il terzino destro granata: “Ci sarebbe anche l’offerta pari a circa 2 milioni; pochi se rapportati ai 6/7 richiesti in estate. L’affare potrebbe sbloccarsi qualora il Napoli garantisse una compartecipazione all’ingaggio di, che sarebbe il motorino perfetto nel centrocampo dei granata. Anche se, pare, che l’obiettivo principale sia il trequartista, che ...

In entrata laopererà poco, ma con attenzione: si cercherà di puntellare un organico le ...mirino Mazzocchi mentre Iervolino da tempo spera di poter portare in granata Demme oltre a... tra cui quelle di Gianluca, Diego Demme e Alessandro Zanoli . Per il giovane ... Per l'italotdesco, invece, c'è il gradimento del patron della. L'esterno molto probabilmente farà ...Cinque per cento di possibilità di salvezza. Walter Sabatini è stato chiaro, nella sua prima uscita pubblica da direttore generale della Salernitana ...Il Napoli vuole Pasquale Mazzocchi come vice Di Lorenzo. Lo scrive TuttoSalernitana.com: “Ci sarebbe anche l'offerta pari a circa 2 milioni; pochi se rapportati ai 6/7 richiesti in estate.