Salernitana | dopo Sabatini si studia un altro ritorno

Ecco lea probabili formazioni del Milan e della Salernitana. Zero dubbi per Pioli. Bennacer torna titolare dopo mesi . In difesa Kjaer (pianetamilan)

In casa Milan sarà un Natale di musi lunghi. Ennesimo stop & go della squadra di Pioli , che proprio non riesce a trovare continuità di ... (liberoquotidiano)

Ecco le parole di Pioli in conferenza stampa al termine di Salernitana-Milan : «Questo pareggio lascia rimpianti, come tante volte in questa ... (dailymilan)

Brutte notizieil problema muscolare avvertito in campo nell'ultima giornata di campionatoNon è stata una partita fortunata quella giocata trae Milan lo scorso venerdì. Nel pareggio raggiunto in ...Allenatori Serie A, i voti17 giornate Paulo Sousa 5,5la passata stagione, in cui era arrivato in corsa portando laa giocare un bel calcio e a collezionare punti ottenendo una ...Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, è intervenuto Mario Fabbroni, giornalista di Leggo: “ Questa squadra è stata schiacciata dal suo successo. Le energie e le qualità dei giocatori del Napoli ...Il Milan è tornato ad allenarsi dopo 72 ore di riposo in vista della gara di sabato contro il Sassuolo e Stefano Pioli, ...