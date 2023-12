Salernitana | Dia ai box per almeno un mese

(Di martedì 26 dicembre 2023), brutte notizie dopo l’infortunio di Boulaye Dia, attaccante dei campani: rimarrà fermo per unNon arrivano buone notizie per la. Boulaye Dia si è infortunato e dovrà stare ai box per più di un. Di seguito il comunicato del club. «L’U.S.1919 comunica che in data odierna Boulaye Dia si è sottoposto a indagini diagnostiche che hanno evidenziato una lesione muscolare di media entità a carico del bicipite femorale sinistro. L’atleta ne avrà perquattro/cinque settimane ed ha già iniziato il protocollo riabilitativo».

