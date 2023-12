Salario minimo? Gli stipendi degli italiani sono i più bassi dell’area Ocse

Leggi su formiche

(Di martedì 26 dicembre 2023) Proprio in questi giorni, il rapporto annuale Inapp (Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche) ha confermato una sensazione diffusa: i salari. Non solo questirimasti sostanzialmente al palo negli ultimi 30 anni ma, mentre crescevano di un misero 1%, nel restola crescita media è stata del 32,5%. La notizia è di quelle rilevanti, anzi dovrebbe essere una di quelle che colpiscono come un pugno allo stomaco togliendo il fiato ma, come spesso capita in Italia sta passando sostanzialmente ignorata. Eppure, il report certifica una situazione sulla quale non si può più procrastinare. L’Italia e molte delle sue imprese seguono ormai un modello di lavoro non più sostenibile e ben poco produttivo. In un mondo in ...