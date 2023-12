Russia | Occidente incita le proteste in Serbia

Propaganda per cavalcare il vento che potrebbe cambiare. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato in un'intervista che l'esercito ... (247.libero)

La Russia accusa l’Occidente di «infiammare la situazione in Serbia », dove ieri migliaia di persone sono scese in piazza per denunciare brogli alle ... (open.online)

Recentemente, i due Alex - Christoforous e Mercouris - hanno avuto una discussione online intitolata ' Le dure condizioni dellapossono scioccare l'' di cui questa era anche la loro ...Vucic sta cercando di creare un difficile equilibrio tra Oriente e, giurando di mantenere la Serbia sulla rotta per l'adesione all'Unione Europea, pur rimanendo amico dellae ...Russia, il problema si chiama manodopera. Come e perché l'industria bellica sta impoverendo il mercato, tra lavoratori in fuga, sfruttati e minorenni ...La sempre più forte sintonia militare tra Russia e Cina è una sfida strategica per gli "equilibri" globali settati dagli USA ...