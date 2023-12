Rugby | Serie A Derby d' Italia va a Rovigo | 10-12 su Petrarca

Con la vittoria nel derby della Vigilia, ultimo appuntamento del 2023 con ildomestico, ilViadana chiude l'anno in testa allaA Elite Maschile davanti proprio alla Femi - CZ Rovigo ...... IL BOXING DAY DIBKT E PREMIER LEAGUE, LAC NOW, I MATCH DI BUNDESLIGA E LIGUE 1, LE COPPE EUROPEE DI BASKET TRA EUROLEGA ED EUROCUP, IL XMAS DAY DI NBA, IL, LA PALLAVOLO, I ...Ecco tutte le novità in arrivo su Netflix a gennaio 2024. Da Skam Italia 6 a The Brothers Sun passando per Lift e La società della neve ...Il Parma di Pecchia scende in campo nel giorno di Santo Stefano contro il Brescia di Maran. Alle ore 15 lo speciale Boxing Day vede scontrarsi i campioni d’inverno con una squadra in forma da quando ...