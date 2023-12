Roma | torna Dybala | verso la convocazione con la Juventus

Una serata da dimenticare per il Napoli . A Roma è arrivata un'altra sconfitta ma non solo, anche le espulsioni di Matteo Politano... (calciomercato)

Nessun caso, nessuna polemica: Walter Mazzarri non è torna to a Napoli con i giocatori, ma in taxi , per motivi personali legati a dei familiari. Per ... (247.libero)

Buone notizie per laalla ripresa degli allenamenti: Paulo Dybala è tornato a lavorare parzialmente con il gruppo dopo la lesione al flessore della coscia sinistra. I prossimi tre allenamenti prima della gara con la ...- Lasubito ad allenarsi e questo pomeriggio ha svolto il primo allenamento dopo Natale sotto la guida di José Mourinho . Ed è stato sicuramente un allenamento positivo , non solo per intensità ...ROMA - La Roma torna subito ad allenarsi e questo pomeriggio ha svolto il primo allenamento dopo Natale sotto la guida di José Mourinho. Ed è stato sicuramente un allenamento positivo, non solo per ...Locatelli lavora a parte per una contusione muscolare TORINO (ITALPRESS) - Dopo il giorno di Natale dedicato alle famiglie, i giocatori ...