Roma | si riaccende Pellegrini | un gol per la svolta

(Di martedì 26 dicembre 2023) Un gol per la. Per lae per se stesso. Lorenzosi è caricato la squadra sulle spalle dando un colpo di spazzola al momento negativo, figlio di tanti fattori diversi. Dalla ...

Intanto il Comune pubblica un'offerta per acquistare impianti Tmb del Lazio: fondi per 100 mln di euro e un unico potenziale venditore Segui su ... (affaritaliani)

Un gol per la svolta . Per lae per se stesso. Lorenzo Pellegrini si è caricato la squadra sulle spalle dando un colpo di spazzola al momento negativo, figlio di tanti fattori diversi. Dalla condizione fisica non ottimale ...... tornano sulle nostre tavole le classiche specialità di questo periodo e sil'eterna ... Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di, autorizzazione n. 260 del 2006 del ...SERIE A - Campani sprofondati in un vortice negativo preoccupante. Giallorossi vivi e combattivi: credono al quarto posto.La decide Lorenzo Pellegrini, soprattutto lui. Il gol di Lukaku, quello della festa completata, quello che chiude il match, arriva quasi allo scadere, quando il Napoli non aveva più le ...