Roma | rissa di Natale al Mc Donald due feriti

(Di martedì 26 dicembre 2023) CRONACA DI– Durante le prime ore del 25 dicembre, verso le 5.30, una normale notte presso il Mc’s di Corso Francia aè stata funestata da un violento scontro tra due gruppi di uomini, scatenando minacce, pugni e calci. Sono circa venti le persone sono rimaste coinvolte in questa, che ha portato al ferimento di un addetto alla sicurezza e di un uomo di 33 anni. L’addetto alla sicurezza, intervenuto per riportare la calma, è stato ferito nel tentativo di separare i due gruppi in conflitto. Nel frattempo, uno dei gruppi ha tentato di investire l’uomo con un’auto. Riuscito a fuggire dalla scena, il gruppo responsabile è ora oggetto di ricerca da parte delle forze dell’ordine. Gli inquirenti stanno attualmente analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza posizionate nelle vicinanze del ...