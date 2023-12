Roma Parade 1° gennaio 2024 | itinerario esteso per le 30 formazioni in sfilata nella Capitale

(Di martedì 26 dicembre 2023) Torna il 1°la parata musicale diper celebrare l’arrivo dell’anno nuovo. L’partirà da Villa Borghese e attraverserà lapassando per l’intero Tridente. Quest’anno il numero diitaliane e internazionali che si esibiranno è raddoppiato, per un’esperienza ancora più coinvolgente. Saranno oltre tre ore di puro intrattenimento musicale e folklorico quelle necessarie a percorrere l’che oltre 2000 artisti – tra musicisti, street artist, gruppi folklorici e majorette – attraverseranno nel centro storico diil 1°, a partire dalle ore 15:30. La Rome, che qualche settimana fa ha annunciato ufficialmente le trenta ...

... storica dell'arte alla Galleria d'arte 'La Mongolfiera', in via50, fino al 13 gennaio (tutti ... 'Christmas': musica e balli per una passeggiata in allegria nelle vie del centro di Taggia ...A Napoli succede, asoprattutto al Governo ancora no'. Un commento anche sulla recente ... La regina delle hitha scelto per la cerimonia la città di Assisi, dove sono convolati a nozze il ...Gli spettacoli,eseguiti dalle compagini di musica sinfonica e da camera provenienti da formazioni musicali delle High School Usa, si integrano alla storica Roma Parade di Capodanno con centinaia di ..."Riprendiamoci le strade". Con questo hashtag il centro sociale Askatasuna, a Torino, lancia il 'Capodanno Parade', una festa in piazza Vittorio Veneto con appuntamento alle ore 23 del 31 dicembre.