Roma | non solo Bonucci | spunta un altro ex Juve

Capodanno si avvicina e non hai ancora idea di dove trascorrerlo? Se cerchi una meta lontana dalla Capitale, dal concertone di fine anno e dai ... (ilcorrieredellacitta)

La città di Roma ospita moltissime chiese, alcune ricche di opere d’arte, tutte uniche e meritevoli di essere visitate. In pieno centro storico però ... (funweek)

Capodanno 2024 a Roma : gli eventi da non perdere in città

Dopo il Natale le feste non sono finite, ma arriva la tanto attesa fine dell’anno insieme a tutti i buoni propositi per il 2024. Non sapete ancora ... (ilcorrieredellacitta)