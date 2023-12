Roma | la cupola che non c’è | l’incredibile effetto ottico nella chiesa di Sant’Ignazio di Loyola

Leggi su funweek

(Di martedì 26 dicembre 2023) La città diospita moltissime chiese, alcune ricche di opere d’arte, tutte uniche e meritevoli di essere visitate. In pieno centro storico però ce n’è una alquanto singolare: lanon c’è ma si vede. Parliamo delladididove è possibile ammirare una spettacolare illusione ottica.didi: laè solo un’illusione Ladidiè un bellissimo esempio di Barocco Italiano sia per la sia struttura architettonica che per le decorazioni. Questo luogo di culto, inoltre, ha una caratteristica singolare: lanon è mai stata realizzata ma grazie a un’illusione ottica si ha ...