Roma Incendio in autorimessa | distrutti 15 motorini e un’auto

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 dicembre 2023) CRONACA DI– Alle 04,10 di questa mattina, i vigili del fuoco sono stati allertati per unche si stava sviluppando in un deposito di automezzi situato al civico numero 31 di via Artena a. La Squadra 12/A è immediatamente intervenuta sul posto accompagnata dabotte per tentare di spegnere il rogo il più presto possibile e impedire che si propagasse ad altre strutture o mezzi vicini. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, 15parcheggiata sono statidalle fiamme. Solo dopo l’estinzione dell’, i vigili del fuoco e la polizia sono stati in grado di avviare le indagini per scoprire le cause del rogo. Al momento non ci sono informazioni sulle cause dell’e sulle ...