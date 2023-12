ROMA Furto in due bar all’Eur | ladro arrestato

Leggi su romadailynews

(Di martedì 26 dicembre 2023) CRONACA DI– Ieri, durante la festività di Natale, quando quasi tutti i negozi e locali erano chiusi, unha tentato di approfittare della situazione per compiere dei furti. Due esercizi commerciali sono stati presi di mira: il Bar “” e il bar/ristorante “Palombini”, da dove sono state rubate decine di bottiglie di alcolici e vari dispositivi elettronici. Tuttavia, ilè stato sorpreso dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile diproprio mentre cercava di allontanarsi con il bottino. Dopo un breve accertamento per rinvenire la refurtiva, i militari hannol’uomo e hanno recuperato tutti gli oggetti rubati, che sono stati restituiti ai titolari dei bar. L’è stato condotto in caserma ed è in attesa dell’udienza di convalida ...