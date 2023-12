Roma Eur | svaligia bar e ristorante la sera di Natale | arrestato

(Di martedì 26 dicembre 2023), 26 dicembre 2023 – Ieri, intorno alle 22, approfittando della chiusura, si sono verificati dei furti ai danni di due esercizi commerciali un noto bar in viale Civiltà del lavoro, nonchè un noto bar/in piazzale Adenauer. Razziate decine di bottiglie di alcolici e dispositivi elettronici tipo tablet comunemente impiegati nella gestione dell’attività. Il presunto responsabile, un italiano già noto alle forze dell’ordine, è stato poco dopo dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di. Tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita ai titolari dei bar che hanno presentato regolare denuncia. (fonte: Adnkronos) Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano ...

