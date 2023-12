Roma | Dybala verso il ritorno in campo contro la Juve

(Di martedì 26 dicembre 2023) Paulosi è allenato parzialmente in gruppo alla ripresa degli allenamenti della: nel mirino la sfida con laBuone notizie in casaalla ripresa degli allenamenti dopo il Natale: Pauloè tornato a lavorare parzialmente con il gruppo dopo la lesione al flessore della coscia sinistra. Come riportato dall’ANSA, i prossimi allenamenti daranno ulteriori indizi, ma l’argentino dovrebbe riuscire ad essere convocato per la sfida con la

Un ritorno da ex: è chiedere troppo? Di sicuro lo avrà pensato José Mourinho in riferimento a Paulo Dybala , Joya della Roma ma anche dolore ogni ... (ildifforme)

Buone notizie per la Roma alla ripresa degli allenamenti: Paulo Dybala è torna to a lavorare parzialmente con il gruppo dopo la lesione al flessore ... (247.libero)

Il match fra Juventus e Roma sarà il match del ritorno a Torino anche di Paulo Dybala . L’argentino sta cercando in tutti i modi per recuperare per ... (sportface)

Per avvicinarsi, ladovrà battere la Juventus di Massimiliano Allegri. Per la sfida dell'...45), José Mourinho potrebbe avere a disposizione anche Paulo. L'argentino è tornato a lavorare ...Terminato il riposo natalizio comincia veramente la settimana che porterà laall'ultima gara del suo 2023 contro la Juventus a Torino. La prima sfida a distanza è a favore ...di Pauloche ha ...La Roma torna a lavoro dopo che la vittoria contro il Napoli ha permesso ai giallorossi di trascorrere un Natale sereno. Mourinho, dopo due giorni di ...Buone notizie per José Mourinho e per tutti i tifosi della Roma che possono sorridere per il ritorno in campo di Paulo Dybala. L'attaccante argentino ha recuperato ed è ...