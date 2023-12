Roma | come Bonucci sta diventando un'occasione

(Di martedì 26 dicembre 2023)prendere un difensore per sei mesi, con zero budget e senza possibilità di rinnovo (a ora)? E' esattamente così che...

La giornata di Santo Stefano è l’ultima festività tradizionalmente passata in famiglia prima del Capodanno e spesso è trascorsa non solo a tavola, ... (ildifforme)

scoprii, da bambina, quella casa Avevo una zia a Brancaleone, Ines. La vedi quella casetta ... quello che tante volte, nel romanzo, chiude un occhio quando Stefano va al bara giocare a ...'La lunga attesa per i taxi a Milano enon è solo un fastidio. Molti italiani vedono il problemaun esempio imbarazzante del fallimento del Paese nel dare una scossa alla sua sclerotica economia, che è cresciuta a malapena negli ...(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Via libera all'apprendistato nella Pubblica amministrazione. Il ministro Paolo Zangrillo ha firmato il decreto attuativo che stabilisce i criteri e le procedure per il ...Diverse le violazioni per il locale che ne ospitava regolarmente più del doppio consentito: denunciato il titolare, sequestrato il locale ...