Rodriguez | Marcuzzi e Blasi al “tavolo delle corna” | la reazione di Belen

Leggi su biccy

(Di martedì 26 dicembre 2023) Tutto si può dire a, tranne che non sia una persona autoironica. Ieri la pagina Very Inutil People ha pubblicato un meme divertente con alcune celebrità sedute a tavoli diversi. A quello che sui social hanno rinominato ‘’ ci sono sedute, Alessiae Ilary. La showgirl argentina ha ricondiviso il post con una grossa risata (ci vuole dire qualcosa?).1: Mahmood, Damiano David, Elodie, Gino Paoli (nei giorni scorsi Gino Paoli ha criticato i cantanti che si svestono)2: Chiara Ferragni, Fedez, Selvaggia Lucarelli, Morgan (sia Morgan che Selvaggia Lucarelli hanno avuto problemi con Fedez)3: Harry e Meghan, William e Kate (per le ...