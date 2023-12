Rivoluzioni e cambiamenti epocali | le previsioni di Simon and the Stars

(Di martedì 26 dicembre 2023) Il 2024 sarà un anno che segnerà l'inizio di un nuovo ciclo, almeno per gli appassionati di astrologia. Alla base c'è l'ingresso di Plutone in Acquario, un transito cruciale secondo chi mastica di stelle e allineamenti. Il pianeta nano "l'ultima volta ha portato la Rivoluzione industriale, la Rivoluzione francese e l'Indipendenza americana. La volta prima, la rivoluzione copernicana", spiegaand thee Morandi all'anagrafe, tra gli astrologi più seguiti sulla rete in una intervista a Elle, la rivista che pubblica le sue. L'occasione è l'uscita del libro Oroscopo 2024. Il giro dell'anno in 365 giorni +1, per Rizzoli, compendio delle stelle per l'anno alle porte. Se il "grande rinnovatore" Plutone ha nel curriculum astrologicocome ...

