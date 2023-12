Rimborsi record del Fisco nel 2023 | oltre 22 miliardi a famiglie e imprese

(Di martedì 26 dicembre 2023) Mai come nell’Agenzia delle Entrate ha restituito tanti soldi a22,4di euro ierogati, con 2,5in più rispetto ai 19,9versati nel 2022 (+12%). A comunicare i numeriè lo stessonel bilancio di fine anno, dove si registra anche il primato assoluto del numero di pagamenti effettuati per i: 3,4 milioni, 55mila in più rispetto all’anno scorso. Le cifre Tirando le somme dell’anno ormai agli sgoccioli, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato anche nel dettaglio la natura deiriconsegnati ai contribuenti, spiegando chequattroriguarda la ...

Il 2023 è stato un anno da record per quanto riguarda i Rimborsi erogati dal Fisco a famiglie e imprese : la somma per l'anno che sta per terminare ... (europa.today)

Così quest'anno sono stati riconosciutiper 22,4 miliardi di euro: 2,5 in più rispetto al 2022, quando furono rimborsati 19,9 miliardi (+12%). Ed èanche per il numero dei pagamenti, ...Il 2023 si conclude con una buona notizia dal punto di vista fiscale, come riportato da Rai News. Ifiscali hanno raggiunto un nuovo, superando i 22,4 miliardi di euro erogati quest'anno dal Fisco a famiglie e imprese. Questo risultato è considerato il migliore di sempre, con un ...Supera i 22,4 miliardi di euro la somma complessivamente rimborsata quest'anno dal Fisco a famiglie e imprese. Il 2023 si chiude dunque con il miglior risultato di sempre: 2,5 miliardi in piu' erogati ...L’Agenzia delle Entrate ha comunicato i numeri da primato registrati nell’anno ormai agli sgoccioli sui rimborsi accreditati ai contribuenti.