Rientrano dal pranzo di Natale e l' auto si incendia | scappano e si salvano tutti

Stavano rincasando dopo il lungo pranzo di Natale in casa di parenti ma lungo il percorso la Lancia Delta sulla quale una famiglia di Castro dei Volsci viaggiava ha preso fuoco andando completamente ...... l'appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in ondalunedì al venerdì. ... Eduardo e Claraa Napoli. Non volendo far dispiacere Otello a cui ha dimenticato di ...Nel rientrare dal Rifugio Lavaredo al Rifugio Auronzo il pomeriggio di Natale, un turista tedesco di 30 anni si è tolto le scarpe legandole allo zaino, perché aveva male ai piedi, e ...La maglia speciale da gioco sarà in duplice versione: quella casalinga, a prevalenza di colore giallo, e quella da trasferta, sulla quale a prevalere sarà il colore nero ...