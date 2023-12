Riapre la base Usa nel Pacifico | così l' America si prepara alla guerra con la Cina

(Di martedì 26 dicembre 2023) Gli Usa intendono riaprire lausata per lanciare gli attacchi nucleari contro il Giappone nel 1945. Una mossa per contrastare la potenza cinese ersi ad un possibile conflitto con Pechino

... Hellas Verona occupanti il settore denominato "Curva Sud Inferiore" considerato che, ina ... Nkunku al 96la partita, ma ai Blues non basta. Autore Alessandro Lugli Categoria Sport...ora passa all'esame della Camera e il via libera finale del Parlamento è previsto - inagli ... Infine il capitolo delle 'mance', che immancabilmente siad ogni finanziaria. La premier ...Gli Usa intendono riaprire la base usata per lanciare gli attacchi nucleari contro il Giappone nel 1945. Una mossa per contrastare la potenza cinese e prepararsi ad un possibile conflitto con Pechino ...L’aeronautica militare statunitense sarebbe pronta a rimettere in funzione l’aeroporto di Tinian, l’isola del Pacifico a circa ...