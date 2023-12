Rete Bibliotecaria Bergamasca | 6 milioni e mezzo di prestiti in 3 anni

Leggi su bergamonews

(Di martedì 26 dicembre 2023) Bergamo. Larinnova la sua convenzione per il triennio 2024-2026. Il voto unanime dei sindaci bergamaschi che hanno partecipato all’incontro dimostra tutto l’entusiasmo e l’impegno che si intende profondere per affrontare le nuove sfide. Oltre a continuare a proporre servizi bibliotecari di alto livello, la Rbbg aspira a diventare una vera e propriaculturale integrata e, soprattutto, punta a trovare una veste giuridica che la attesti come vero e proprio ente culturale. IL BILANCIO 2021-2023 La riunione ha rappresentato un momento per fare il punto su quanto realizzato nell’ultimo triennio e sugli obiettivi da qui al 2026. Tra il 2021 e il 2023 sono stati in totale 6.472.932 ieffettuati dalle biblioteche appartenenti alla Rbbg; gli utenti sono ...