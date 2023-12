Recupera la mano paralizzata grazie ai nervi del piede

Nella successiva frazione Chieri riprende inla partita e chiude con autorevolezza 16 - 25. Le ... La mossa dà i suoi frutti: Chierie sfiora la parità sul 15 - 14, ma subito le padrone di ...In difesaMancini, che va ad affiancare N'Dicka e Llorente, mentre sugli esterni ci sono ... Al 36' il Napoli chiede un rigore per un tocco con ladi Paredes su Osimhen, per Colombo non c'...L’ospedale CTO della Città della Salute di Torino ha compiuto un intervento rivoluzionario, utilizzando i nervi del piede per ripristinare l’uso della mano di un operatore sociosanitario di 55 anni ...Il paziente aveva perso una gamba e l'uso del braccio in un incidente stradale. I medici hanno quindi deciso di reimpiantare il nervo sciatico ...