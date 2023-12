Reazione a Catena | i Dai e Dai volano in semifinale e superano un record

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 26 dicembre 2023) Il Torneo dei Campioni diprosegue. Nella puntata del 26 dicembre 2023 si sono affrontate due squadre molto forti: i Dai e Dai e i Tieni il Tempo. Ne è venuta fuori una sfida a dir poco avvincente, caratterizzata non solo dal superamento di undi una delle squadre ma anche da una vincita strepitosa che però ancora non può essere riscossa!- Il Torneo dei Campioni: Dai e Dai VS Tieni il Tempo Marco, Simone e Mario sono tornati più forti che mai, non a caso hanno superato il loro stessodurante L'Intesa Vincente. Questo trio ha vivacizzato il periodo agostano del game show, firmando la bellezza di 27 presenze e vincendo 82.421 euro in gettoni d'oro. La famiglia Celli, invece, ha recentemente preso parte a sette puntate, centrando 14 ...