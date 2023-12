Real Madrid | si lavora per un clamoroso ritorno

Quale futuro per Kylian Mbappé? Dalla Francia ne sono certi: niente Real Madrid per ora, l'attaccante non partirà a gennaio (itasportpress)

Secondo quanto riportato da fonti spagnole, il Real Madrid non è interessato a Raphael Varane e avrebbe risposto di no al trasferimento (itasportpress)

Le big europee come, Bayern Monaco, Inter, Barcellona e Juventus dovranno farne i conti a breve, altrimenti rischiano di perdere competitività. E un progetto come quello della Superlega, ......Juventus e sono qualificati agli ottavi di Champions League sì da secondi nel girone dietro agli spagnoli dellaSociedad , ma con una buona pescata tra le teste di serie come l' Atletico,...I sauditi fanno shopping, Cfg e RB tentacolari e c'è il nuovo progetto Superlega. Le big europee come Real Madrid, ...CALCIOMERCATO LAZIO - E' stato il grande rimpianto di agosto di Claudio Lotito che nelle ultime ore della sessione estiva era ad un ...