Ravezzani | «Inter | filosofia di Zhang semplice | scommessa impossibile»

(Di martedì 26 dicembre 2023) Fabioanalizza la situazione dell’e soprattutto degli, la cui difficoltà nel gestire il club nerazzurro a livello economico è ormai ben nota.– Fabioanalizza in questo modo, su Twitter, la situazione economico-societaria dell’: “Ladi: indebitarsi sempre più con la speranza che il volano degli incassi (direttamente proporzionale ai successi sportivi) possa arginare l’emorragia. Credo sia unada vincere. Presto subentrerà qualcun altro“.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

L’Inter non si ferma più in campionato, un’altra vittoria fondamentale a Bergamo contro l’Atalanta. Fabio Ravezzani avverte su Twitter circa un ... (inter-news)

L’Inter non ne sbaglia una in Champions League. Secondo successo di fila contro il Salisburgo, Fabio Ravezzani scrive sui nerazzurri su Twitter. ... (inter-news)

Fabio Ravezzani non si aspetta un grande spettacolo nella partita tra Juventus e Inter. Il suo commento in collegamento su TMW Radio. SCONTRO ... (inter-news)

Nel suo commento di Inter-Real Sociedad, Fabio Ravezzani non riserva parole tenerissime all’Inter. Segnalando in particolar modo cinque prestazioni ... (inter-news)

Nel commentare il rigore dato e poi tolto durante Inter-Lecce , Fabio Ravezzani sostiene come manchino certezze per decisioni del genere. zona ... (inter-news)

E' pessimista Fabiosul futuro societario dell'. Il direttore di TeleLombardia scrive su twitter Tante le reazioni: 'Come possano farla iscrivere ogni anno alla serie A con quei debiti resta un mistero', ...Arrivano bordate da parte di Fabionei confronti del Milan, deludente ieri nel pari acciuffato in extremis con la Salernitana ... È palese a tutti che l'devono farla vincere senza avere ...Consolidato Inter 2022/23, Luca Marotta: "Perdita di 85,4 milioni, con 807 milioni di debiti e patrimonio netto negativo per 161,9 milioni. Mezzi posseduti dal club non sufficienti a far fronte a pass ...Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di Telelombardia, ha commentato in modo molto critico i debiti di Zhang e della società nerazzurra attraverso un post pubblicato poco fa sul ...