Quello che la sinistra non dice sulla lotta alla povertà

(Di martedì 26 dicembre 2023) Dopo oltre quattro anni e mezzo e 34 miliardi di euro spesi per finanziarlo, il reddito di cittadinanza si prepara mestamente ad abbandonare la scena per fare spazio a una nuova misura di contrastoe all’emarginazione sociale pensata dell’esecutivo di centrodestra per prendere il posto del sussidio grillino. A partire dal 1 gennaio 2024, infatti, l’Assegno di Inclusione sostituirà lo strumento caro ai Cinque Stelle, che cesserà dunque di dispiegare i propri effetti economici e occupazionali (quasi nulli questi ultimi) in concomitanza con la fine del 2023. La fine del reddito di cittadinanza La definitiva, e ormai prossima, uscita di scena del reddito di cittadinanza si porta inevitabilmente dietro tutta una serie di interrogativi, perplessità e critiche, sollevate soprattutto dalle parti dellapentastellata, ove ...

Se volete sapere nel dettaglio, perché leggete questa nostra recensione ma in sintesi sottolineiamo due elementi: offrono praticamente tuttofanno gli Airpods Pro, inclusa la riduzione ...A seguire verranno indette una serie di audizioni per "valutare la situazionesi sta prospettando di rilevante gravità oltredal punto di vista ambientale e sanitario anche dadella ...ROMA- Un emendamento finalizzato a dare sostegno concreto ai lavoratori della ex Risorse Sabine di Rieti. È quello a firma dell’assessore al Bilancio Giancarlo Righini, su proposta dell’assessore al L ...L’idea di come evitare che milioni di donne, uomini, bambini soffrano condizioni di estrema indigenza non nasce dalla beneficenza, ma dalla risposta politica a quelle domande. Certa filantropia, ...