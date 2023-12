Quantfunding |  la nuova piattaforma che “realizza i desideri di tutti”

Leggi su ildenaro

(Di martedì 26 dicembre 2023) Si chiama “Quanfunding”, una start-up che introduce un nuovo modello di business rivoluzionario nel mondo del web, il socialwishing. La piattaforma ideata da Marco Casini, 34 anni, originario di San Miniato, borgo di 27mila anime nella provincia di Pisa, offre agli utenti la possibilità di ottenere significativi sconti (fino al 90%) su articoli di loro interesse che, come racconta l’ideatore, “serve are idi”. Il modello operativo si basa sulla partecipazione degli utenti che, come per le app di dating, effettuano gli ‘swipe’ suidegli altri utenti: più swipe uno ottiene, più rapidamente la suazione si concretizza. “Quanfunding.com – spiega Casini – è aperta a, purché siano beni ...