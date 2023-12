Quando la sinistra accettava la compressione giudiziaria e autoritaria dei diritti individuali

Torniamo ad occuparci del caso Soumahoro : in particolare ci soffermiamo sulle vecchie dichiarazioni di Angelo Bonelli (in lacrime) e Nicola ... (ilgiornale)

Uno dei risultati osservati è che "le persone subiscono una perdita socio - economica e si ...preoccupazione per la competizione per le risorse pubbliche con i non nativi" e " la...Possiamo solo immaginare le reazioni imbarazzate dei lettori dell'epocail romanzo, sotto lo ... per i lettori di. Nell'Inghilterra che sta per essere trascinata nel conflitto mondiale ...Mi sono ritrovato tra le mani, con stupore anzi con sgomento, una dichiarazione del 1995 dell’allora procuratore di Milano Francesco Saverio Borrelli, ...Il 2023 ha visto uno spostamento a destra del baricentro politico. Il dibattito politico più recente indica che alcuni temi, a partire dall'immigrazione irregolare, sono essenziali per comprendere le ...