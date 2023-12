Quando gareggia Federica Brignone a Lienz | orari gigante e slalom | dove vederla in tv

Leggi su oasport

(Di martedì 26 dicembre 2023)si sta preparando per le prossime due gare della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La valdostana sarà protagonista a(Austria),giovedì 28 dicembre si disputerà une venerdì 29 dicembre andrà in scena uno. Doppio appuntamento per l’azzurra, al momento seconda in classifica generale e in piena lotta con la statunitense Mikaela Shiffrin per la conquista della Sfera di Cristallo. La nostra portacolori sarà tra le grandi favorite della vigilia tra le porte larghe, soprattutto dopo le due vittorie ottenute a Tremblant con grandissima personalità. La fuoriclasse italiana si cimenterà poi anche tra i rapid gates,hato molto poco negli ultimi anni: l’obiettivo è quello di qualificarsi alla ...