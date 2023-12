“Putin attaccherà l' Europa” Profezia dei servizi segreti | scenario da incubo

Leggi su iltempo

(Di martedì 26 dicembre 2023) Di male in peggio. Uno segreto europeo ritiene che la Russia potrebbe tentare di attaccare l'nell'inverno 2024/25. A rivelare la soffiata è il quotidiano tedesco 'Bild': ilo segreto ritiene - scrive 'Bild' - che la Russia potrebbe colpire l'proprio nel momento in cui gli Stati Uniti si ritroveranno «senza leader» e potrà venire in aiuto degli Stati europei solo con un certo ritardo. Sarebbe il periodo compreso tra la partenza dall'incarico dell'attuale presidente degli Stati Uniti all'inizio di novembre 2024 e l'assunzione dell'incarico da parte del suo potenziale successore nel gennaio 2025. Un funzionario dell'intelligence ha detto che i dirigenti russi sperano che l'ex presidente Donald Trump riconquisti la Casa Bianca perché «tutto potrebbe succedere» sotto di lui. Lo zar potrebbe ...