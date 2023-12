Putiferio notturno al Grande Fratello | “Ha dato un pugno | si è rotto la mano”

... infatti, parlare di quel che è successo in Sardegna, quando in un noto localesi sono ... "Abbiamo fatto due chiacchiere senza nessun problema , ed è scoppiato un". Motivo Non Soleil,...... infatti, parlare di quel che è successo in Sardegna, quando in un noto localesi sono ... "Abbiamo fatto due chiacchiere senza nessun problema , ed è scoppiato un". Motivo Non Soleil,...Il trapper è stato fermato dopo che procedeva a forte velocità in centro, inseguito ha accelerato passando col rosso ad un semaforo ...