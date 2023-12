PSG | in chiusura il colpo dal Brasile

Il presidente della Liga Javier Tebas diretto sulla questione Superlega: dall'orario didel 'Bar' al miracolo dei pani e dei pesci, fino a De LaurentiisLa vicenda Superlega sta ... ile le ......aggiornato sono circolate voci che riferiscono di un nuovo meccanismo magnetico per ladei ... che esegue una polisonnografia (), o studio del sonno, standard di riferimento per la diagnosi ...Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.Il presidente della Liga Tebas sulla questione Superlega: il rifiuto netto, la battuta su De Laurentiis e quelle sulle partite gratis in tv ...