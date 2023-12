Prosegue la scia di sangue sulle strade Morti e feriti nel giorno di Santo Stefano

(Di martedì 26 dicembre 2023) Un uomo è morto e la moglie è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla provinciale 366, che collega le marine di San Cataldo a San Foca. La vittima è Daniele Lo Deserto, di 62 anni. Era a bordo di una Fiat Punto condotta dalla moglie di 68 anni. L'auto, per circostanze da chiarire, è uscita di strada ed è finita contro il tronco di un ulivo. Per l’uomo...

l’Olimpia Milano non riesce ad invertire la rotta in Eurolega! I meneghini vengono battuti al Forum dall’AS Monaco per 66-72 nella sesta giornata ... (oasport)

Per la giornata di domani la Protezione civile nel suo bollettino segnala criticità con allerta gialla in cinque regioni: Calabria , Basilicata, ... (feedpress.me)

Per la giornata di oggi la Protezione civile nel suo bollettino segnala criticità con allerta gialla in cinque regioni: Calabria , Basilicata, ... (feedpress.me)

...di posticipare la fine del mercato tutelato del gas (che terminerà il 10 gennaio) sulladi ... a dimostrazione del fatto che la riforma fiscale "a ritmi serrati", anche altri tre decreti ...... in un locale di via La Lumia, sono state riscontrate irregolarità legate alla difformità di(...stati inoltre effettuati controlli per contrastare le violazioni del Codice della strada -...Un uomo è morto e la moglie è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla provinciale 366, che collega le marine di San ...Incassato il sì del Senato da oggi la manovra è alla Camera. Il voto finale è atteso per il 29 dicembre. Prosegue, intanto, la scia di polemiche sul Mes, il fondo salva Stati europeo, dopo la mancata ...