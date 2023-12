Pronostici lunedì 26 dicembre | Premier League | Championship e Serie B

Leggi su ilveggente

(Di martedì 26 dicembre 2023) Idi26, è tempo di Boxing Day: in campo come da tradizioneB. Dopo la sosta del giorno di Natale si torna in campo con la tradizionale abbuffata di partite del Boxing Day: si gioca inOne eTwo in Inghilterra, mentre in Italia va in scena un intero turno diB, l’ultimo del 2023 con ben dieci parite a chiudere il girone di andata. L’allenatore del LIverpool Klopp (LaPresse) – IlVeggente.itInvittorie alla portata per Newcastle e Liverpool contro Nottingham Forest e Burnley. TraOne e ...