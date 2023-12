Pronostici Coppa Italia e EFL Cup

Leggi su seriea24

(Di martedì 26 dicembre 2023) Idi Superscommesse tornano con le partite die quelle di EFL Cup. L’analisi degli appuntamenti infrasettimanali parte dalla sfida di San Siro tra Inter e Atalanta e da quella dell’Olimpico tra Roma e Cremonese: chi riuscirà ad accaparrarsi un posto in semifinale? Inter-Atalanta: Over 2.5 Il quarto di finale tra Inter e Atalanta arriva in un momento positivo per entrambe le squadre. In 10 delle ultime 11 gare ufficiali in casa gli uomini di Inzaghi hanno sempre segnato almeno 1 gol. Fa eccezione l’ultima sfida casalinga contro l’Empoli. L’Atalanta invece ha sempre segnato in tutte le gare in trasferta giocate fino ad ora. I gol sembrano essere assicurati: il consiglio di Superscommesse è dunque l’esito Over 2.5. Roma-Cremonese: Segno 1 Dopo la sconfitta subita in campionato contro il Napoli, la Roma ha la ...