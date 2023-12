Programmi top e flop del 2023 | i più clamorosi e quelli rimandati

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 26 dicembre 2023)Rai e Mediaset annunciati, poie anche scomparsi dal palinsesto. La corsa agli ascolti televisivi diventa sempre più impegnativa, specialmente con la proliferazione delle piattaforme streaming. In un contesto in cui le proposte televisive competono senza esclusione di colpi, ottenere la preferenza del pubblico è una sfida sempre più ardua. Le delusioni non mancano, evidenziate da trasmissioni e fiction pubblicizzate a lungo, ma che alla fine hanno ottenuto anche risultati deludenti. Ilsta per volgere al temine ed è tempo di bilanci: qualiin prime time hanno ottenuto successo e quali sono stati dei veri e propri? Domina incontrastata Maria De Filippi con Tu Si Que Vales, programma più visto in assoluto in questa prima parte di ...