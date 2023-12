Processo a Giorgetti Non se la caverà parlando solo di manovra | chiarisca la sua parte in commedia

(Di martedì 26 dicembre 2023) Dopo la debacle politica personale del ministro in Ue, tra Patto di stabilità e Mes, le opposizioni annunciano battaglia in audizione, mentre la maggioranza farà da scudo. Parlano a Huffpost Luigi Marattin (Italia Viva), Claudio Mancini (Pd) e Alessandro Cattaneo (Forza Italia)

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti , è pronto a essere messo sotto processo dalle opposizioni. Oggi in commissione Bilancio, alla Camera, ... (lanotiziagiornale)

... in questo caso le parole dievocano rimpianti, più che ambizioni. Se fosse dipeso da lui, ha provato a spiegare, avrebbe approvato il fondo salva Stati. Invece hanno finito per pesare ...Le opposizioni chiedono un'informativa urgente del ministro su questi argomenti, maha ... L'Italia è l'unico paese che non ha ancora completato il, dopo che la Camera dei deputati ha ...Con l'audizione sulla manovra, inizia il processo politico delle opposizioni a Giancarlo Giorgetti su Mes e Patto di stabilità.Bilancio (Politica) Audizione del ministro sulla legge di bilancio, ma le opposizioni chiedono conto del Mes. E Meloni, indecisa se candidarsi alle europee, domani riappare alla conferenza stampa di f ...