Probabili formazioni Fiorentina-Torino | diciottesima giornata Serie A 2023 2024

(Di martedì 26 dicembre 2023) Ledi, match delladi. Al Franchi scontro molto interessante tra due squadre ambiziose: lo sono i viola addirittura per la zona Champions, i granata invece puntano quantomeno al settimo posto. Chi vincerà? Si parte alle ore 18.30 di venerdì 29 dicembre. Di seguito ecco allora le possibili scelte dei due tecnici, Vincenzo Italiano e Ivan Juric.– Soliti ballottaggi in attacco: Beltran verso la maglia, torna Bonaventura dopo gli acciacchi.– Torna Bellanova dalla squalifica e si riprende la fascia destra, in avanti Juric sceglie ancora Zapata in coppia con Sanabria, con Vlasic a ispirarli. Le ...

Probabili Formazioni Serie A 2023 / 2024 : ecco come scenderanno in campo le venti squadre Con l’avvio del massimo campionato italiano, anche per la ... (calcionews24)

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Ricci - Montano, Atamah - Cogliandro, Viscioni - Kosareva, Sirressi (libero). All.: Giovi. Ass.: Marangi Volley Sirdeco Pescara: Cherepova - Tosic,...Bartoccini Fortinfissi Perugia: Ricci " Montano, Atamah " Cogliandro, Viscioni " Kosareva, Sirressi (libero). All.: Giovi. Ass.: Marangi Volley Sirdeco Pescara: Cherepova " ...Probabile formazione Sampdoria-Bari, Andrea Pirlo rilancia dal primo minuto Benedetti al posto di Kasami. Panchina per Verre L’alternativa Si torna in campo. Si torna al Luigi Ferraris davanti al pro ...E' ripresa quest'oggi la preparazione della Lazio in vista della sfida contro il Frosinone che si disputerà venerdì prossimo allo ...